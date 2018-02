Operazione Cc, 14 arresti per droga

(ANSA) - CATANZARO, 26 FEB - Operazione dei carabinieri di Catanzaro per l'esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Dda, nei confronti di 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni. Quattordici dei destinatari dei provvedimenti sono stati arrestati mentre ad uno è stato applicato l'obbligo di dimora. L'attività investigativa, condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Catanzaro dell'Arma, ha permesso di disarticolare un potente sodalizio criminale operante nella zona sud del capoluogo.