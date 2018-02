Rapine in bar e supermercato,2 arrestati

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 FEB - Sono considerati i responsabili di due rapine a mano armata compiute lo scorso 23 dicembre e lo scorso 2 gennaio ai danni di un bar-tabaccheria di Via Bacone e di un supermercato di Via dell'Aeronautica a Reggio Emilia e, per questo, sono stati arrestati dalla Polizia sulla scorta delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia coordinata dalla procura della città emiliana. A finire in carcere, su disposizione del Gip, un 39enne napoletano e un 35enne crotonese già noti alle forze dell'ordine.

Nel caso della rapina al supermercato gli investigatori hanno notato allontanarsi dal luogo un'auto con una ammaccatura guidata, verosimilmente, da un complice. Circoscritte le indagini ai possessori di questo tipo di vettura residenti nel Reggiano sono risaliti a un giovane che ha poi deciso di collaborare rendendo dichiarazioni agli uomini della Squadra Mobile. Queste hanno confermato la ricostruzione investigativa e offerto nuovi elementi per la rapina consumata al bar-tabaccheria.