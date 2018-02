Deteneva 350 grammi marijuana, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 23 FEB - Nascondeva in casa 350 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e altro materiale per il confezionamento. Un uomo di 31 anni, C.M., è stato arrestato e posto ai domiciliari, a Cosenza, dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare gli agenti delle Volanti, assieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e con l'ausilio di unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, hanno trovato e sequestrato la droga contenuta in quattro contenitori in plastica, un bilancino, una calcolatrice, banconote per un totale di 650 euro, due trincia erba e ritagli di buste in plastica utilizzati per confezionare le dosi. Al momento della perquisizione in casa con il trentunenne c'erano altre tre persone intente a consumare la sostanza stupefacente.