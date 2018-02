Comitato fa "funerale" aeroporto Crotone

(ANSA) - CROTONE, 23 FEB - Una bara all'ingresso, corone di fiori alla porta, manifesti mortuari alle vetrate: così Nando Amoruso, presidente del comitato Vita (Viabilità, infrastrutture, trasporti ed ambiente) ha celebrato il "funerale" dell'aeroporto di Crotone. Per Amoruso, infatti, sullo scalo, al di là delle promesse, è ormai stata messa la pietra tombale. "Questo territorio - ha detto vestito da prete - è stato isolato dal punto di vista infrastrutturale in tutti i modi attraverso scelte politiche ben precise. La provincia di Crotone rispetto alle altre ha avuto zero: quello che avevamo, come l'aeroporto, lo stanno facendo chiudere. Il crotonese non è politicamente rappresentato. I nostri parlamentari non hanno mai avuto la forza di contrastare questo andazzo. Io confido nella nuova linfa politica che ci sarà - ha concluso -. Chiederò al prossimo ministro delle Infrastrutture un incontro, se non me lo darà farò una seconda richiesta e poi mi piazzerò sotto palazzo Chigi".