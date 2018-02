Zenga e giocatori da bimbi in ospedale

(ANSA) - CROTONE, 21 FEB - Una delegazione della squadra del Crotone guidata da Walter Zenga ha fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale portando doni ai piccoli pazienti. È stata una esperienza bella sia per bambini e genitori, ma anche per Zenga, Rolando Mandragora, Davide Faraoni e Mariano Izco.

Per il secondo anno consecutivo il Crotone ha dato il suo apporto contribuendo all'acquisto di attrezzature per il reparto e con l'appuntamento di oggi. Tecnico e calciatori sono stati accolti dal direttore dell'Unita operativa complessa di Pediatria Francesco Paravati - che ha parlato anche a nome del direttore generale dell'azienda Segio Arena - e dai dottori Giuseppe Frandina e Maurizio Cretella. Il presidente Gianni Vrenna, assente per motivi familiari, ha inviato un messaggio.

Ai bambini sono stati donati gadget del Crotone. Il momento più significativo per i calciatori è stato quando hanno raccolto l'abbraccio dei bimbi e dei loro genitori e, visibilmente commossi, non hanno lesinato abbracci, autografi e foto ricordo.