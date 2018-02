Escavatore si ribalta, ferito un 54enne

(ANSA) - SORBO SAN BASILE (CATANZARO), 21 FEB - Stava lavorando alla guida di un escavatore per realizzare una pista in un'area boscata quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato finendo in un burrone. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in modo grave in località Colle Castagna nel comune di Sorbo San Basile.

Sul posto, una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere anche per le avverse condizioni meteo, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che hanno raggiunto l'uomo le cui condizioni sono apparse subito gravi. Personale specializzato del Nucleo speleo alpino fluviale ha raggiunto la persona infortunata che è stata recuperata e condotta fino al luogo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del servizio di emergenza 118. I vigili del fuoco, in precedenza, avevano anche allertato un mezzo aereo del nucleo elicotteri di Catania il cui intervento non è risultato però più necessario.