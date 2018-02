Deteneva eroina e marijuana, arrestato

(ANSA) - FILANDARI (VIBO VALENTIA), 21 FEB - Nascondeva nella tasca del giubbotto 11 grammi di eroina. Ezio Di Iorgi, operaio di 40 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari, dai carabinieri, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo, durante un controllo sulla strada provinciale 17, nel territorio del comune di Filandari, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente contenuta in una busta di cellophane. Allargata la perquisizione anche all'abitazione di Di Iorgi, a Pizzo, i militari hanno trovato all'interno di un comodino nella sua camera da letto un sacchetto trasparente contenente 250 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisione. Lo stupefacente e il bilancino sono stati posti in sequestro.