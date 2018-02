Crolla albero, paura ma nessun ferito

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 20 FEB - Attimi di paura, ma fortunatamente nessun ferito stamani a Lamezia Terme, per un albero d'alto fusto che si è abbattuto sulla sede stradale, poggiandosi sulla facciata laterale di un palazzo. Il fatto è accaduto in piazza Garibaldi, nel quartiere Sambiase. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ai quali sono giunte numerose segnalazioni di abitanti della zona spaventatisi per il boato provocato dalla caduta dell'albero.

I vigili del fuoco sono ora impegnati a rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l'edificio, scongiurando rischi e pericoli per gli abitanti. Fortunatamente nessuna vettura o persona si trovava a passare per strada al momento del crollo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e personale tecnico del Comune. La zona è interdetta al traffico. Nella caduta l'albero ha tranciato i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica.