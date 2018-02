Realizza pista abusiva, denunciato

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 19 FEB - Aveva creato senza alcuna autorizzazione una pista con gradonatura in un'area agricola in forte pendenza allo scopo di accedere ad un uliveto.

Un operaio di Petilia Policastro è stato denunciato dai Carabinieri Forestale per violazioni in materia ambientale.

I militari hanno accertato, in località Valle di Petilia Policastro, la realizzazione, su una mulattiera preesistente, di una pista lunga 100 metri. La strada, secondo quanto rilevato, crea problemi di stabilità sul versante di un'area soggetta a vincolo idrologeologico. Inoltre, in seguito alle gradonature, sono state create scarpate altre 3 metri che hanno modificato permanentemente lo stato dei luoghi.

All'uomo è stata elevata una sanzione ai sensi delle prescrizioni che riguardano le modalità di esecuzione dei tagli e dei movimenti di terreno nelle aree sottoposte a vincolo.