Serie A: Napoli vince, Benevento spera

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il Napoli risponde alla Juventus, contro-sorpassando i bianconeri che, dopo il derby, si erano portati momentaneamente avanti in classifica. Al S.Paolo contro la Spal basta un gol di Allan al 6' per portare a casa 3 punti che valgono di nuovo la vetta, a +1 sulla truppa di Allegri. Nel minipomeriggio di Serie A (solo tre match alle 15), fa festa anche il Benevento che al 'Vigorito' nello spareggio-salvezza supera 3-2 il Crotone al termine di una partita combattutissima.

Calabresi avanti con Crociata (11'), ma raggiunti e superati dai padroni di casa grazie a Sandro (37') e Viola (20' st), prima del pareggio di Benali (28' st). Quando sembrava già tutto scritto, il neoentrato Diabatè ha risolto in mischia, regalando 3 punti ai sanniti, ora a 10 punti, a -11 dalla quart'ultima, proprio il Crotone. Nel terzo match del pomeriggio, respira il Bologna che fa suo (2-1 reti di Poli, Babacar e Pulgar) il derby col Sassuolo, anch'esso invischiato in zona pericolo (23 punti).