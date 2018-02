Inaugurato "restyling" piazza Palmi

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 17 FEB - "Questa piazza non ha proprietari, né custodi. È la piazza di tutti". Lo ha detto il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, nel corso dell'inaugurazione di Piazza I Maggio dopo i lavori di restyling "donando alla cittadinanza - é detto in un comunicato - quel salotto bello che mancava da tempo".

"Un gioco di effetti ottici - si aggiunge nella nota - creato ad arte sulla pavimentazione della piazza di forma quadrangolare. Le sue misure di circa 73 metri x 73 metri e con una superficie totale pari a oltre 5.300 metri quadri, la rendono così la più grande dell'intera Calabria e tra le più belle d'Italia".

"Finalmente Palmi . ha detto ancora il sindaco Ranuccio - torna a vivere ed a crescere, con un progetto degno di una città. Adesso tocca agli imprenditori: investendo con attività commerciali, possono donare quel quid in più che manca per fare della 'Città della Varia' il punto di riferimento nell'intera provincia di Reggio Calabria, proprio come accadeva fino a qualche anno fa".