In fiamme sala condominio, nessun ferito

(ANSA) - CATANZARO, 16 FEB - Momenti di panico e tantissime chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Catanzaro per un incendio scoppiato, nella notte, nella sala condominiale di una palazzina di sette piani a Catanzaro. Non sono stati registrati danni alle persone.

Il locale posto al primo piano dello stabile era adibito a magazzino deposito a disposizione dei condomini e conteneva mobili, ciclomotori, biciclette, scatole di libri, elettrodomestici in disuso e tanto altro. Tutto il materiale è andato completamente distrutto. I vigili del fuoco giunti sul posto sono stati impegnati diverse ore per domare l'incendio e riportare in sicurezza la zona. L'intervento tempestivo ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni ma le lingue di fuoco e le alte temperature raggiunte hanno provocato danni al solaio e il locale, in via cautelativa, è stato reso inagibile in attesa di verifiche tecnico-strumentali più approfondite. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause del rogo.