Locomotore prende fuoco, nessun ferito

(ANSA) - MANGONE (COSENZA), 15 FEB - Un locomotore delle Ferrovie della Calabria ha preso fuoco stamani sulla tratta ferroviaria Rogliano-Cosenza, nei pressi della stazione di Mangone.

I passeggeri del convoglio, perlopiù studenti degli istituti superiori e pendolari che dall'hinterland raggiungono la città per lavoro, sono stati fatti scendere appena il personale si è reso conto di quanto stava accadendo. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno raggiunto i binari e spento immediatamente le fiamme. Non ci sono stati feriti. Il convoglio che ha preso fuoco era partito alle 7:30 dalla stazione di Rogliano.