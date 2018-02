Coppia minori in fuga d'amore,ritrovati

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 15 FEB - Erano scappati dalla Svizzera, per una fuga d'amore, e stavano viaggiando su un treno proveniente da Milano e diretto in Sicilia. Due fidanzatini di nazionalità elvetica, 16 anni lui e 14 lei, sono stati rintracciati, nel giorno di San Valentino, dalla Polfer di Villa San Giovanni.

I due minori, apparsi piuttosto impauriti, sono stati notati dagli agenti che hanno avvicinato il ragazzo, il solo a comprendere la lingua italiana, chiedendogli informazioni sulla loro presenza sul convoglio. Lui ha tentato di cavarsela fornendo il nome e l'indirizzo di un parente che li avrebbe attesi a Messina ma dagli approfondimenti effettuati è emerso, invece, che la coppia si era allontanata arbitrariamente da Basilea senza fornire alcuna notizia ai familiari. I genitori dei due ragazzini, in apprensione per quanto accaduto, sono stati contattati e stanno raggiungendo la Calabria per riabbracciare i loro figli che, momentaneamente, sono affidati a personale della Polizia di Stato.