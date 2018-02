Crolla parte palazzina Lamezia,no feriti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 14 FEB - Paura ma nessun ferito a Lamezia Terme per un crollo parziale avvenuto all'ultimo piano di una palazzina disabitata. A cedere, probabilmente per le infiltrazioni dovute alle piogge intense degli ultimi giorni, sono stati una parte del tetto ed una parete perimetrale di un vecchio stabile di via Gioberti nel centro storico del quartiere Sambiase.

Sul posto del crollo, che ha fatto riversare calcinacci sulla strada al momento deserta, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto ad eliminare altre parti del fabbricato in imminente pericolo di caduta. Intervenuti anche tecnici del Comune che hanno provvisoriamente transennato l'area interessata impedendo il transito.