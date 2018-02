Prestito al 20% mensile, due arresti

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 13 FEB - Hanno prestato 14 mila euro ad un tasso del 20% mensile che aumentava in caso di dilazione del pagamento arrivando anche ad oltre il 400% su base annua, pretendendo alla fine 40 mila euro per estinguere il debito. Padre e figlio, Carmelo e Pietro Condrò, di 59 e 37 anni, commercianti, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Taurianova in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi per usura aggravata, estorsione e lesioni aggravate.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di un commerciante. Secondo l'accusa, padre e figlio avrebbero ripetutamente minacciato, anche di morte, ed aggredito la loro vittima per costringerla a restituire il denaro con tutti gli interessi. In un'occasione, gli avrebbero impedito di allontanarsi con la propria autovettura danneggiandola con calci. In un'altra sono andati a casa dell'uomo colpendolo ripetutamente.