Appicca fuoco ad autocarro, denunciato

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 13 FEB - Un cittadino romeno, A.V.I., di 32 anni, é stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri a Locri dopo che poco prima aveva appiccato un incendio ad un autocarro parcheggiato in una via del centro.

I militari, intervenuti nell'immediatezza del fatto insieme ai vigili del fuoco, hanno rintracciato e bloccato il responsabile dell'incendio mentre si allontanava mascherato con un passamontagna e con in mano una tanica contenente tracce del liquido infiammabile con cui aveva cosparso l'autocarro prima di appiccare le fiamme.

Il romeno, che secondo quanto riferito dai carabinieri ha precedenti penali, non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi per i quali ha dato fuoco all'autocarro. A.V.I. é stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.