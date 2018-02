Politeama, successo per "I have a dream"

(ANSA) - CATANZARO, 10 FEB - Un appassionante "viaggio" nel tempo attraverso i discorsi di grandi personaggi della politica e della cultura che, con le loro parole, "hanno cambiato la storia". É la formula originale e suggestiva di "I have a dream", il lavoro teatrale e soprattutto culturale portato in scena da Valentina Lodovini e Ivano Marescotti, bravissimi nel riportare a nuova vita le suggestive parole di grandi protagonisti della storia come Martin Luther King, Robespierre, Ghandi, John Kennedy, Winston Churchill, Fidel Castro, Nelson Mandela e Umberto Eco. Uno spettacolo che il pubblico del Politeama-Foglietti di Catanzaro ha mostrato di gradire premiando la scelta del sovrintendente Gianvito Casadonte di inserirlo nel cartellone di una stagione che si sta rivelando di grande successo. A contribuire alla riuscita dello spettacolo l'intervento, come voci fuori campo, di importanti personaggi come Gigi Proietti, Catherine Spaak, Rosario e Beppe Fiorello ed Arnoldo Foà. La regia, efficace, é stata curata da Gabriele Guidi.