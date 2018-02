Impianti eolici senza permessi,4 denunce

(ANSA) - MONTEPAONE (CATANZARO), 10 FEB - Quattro piccole torri per la produzione di energia eolica realizzate abusivamente sono state sequestrate preventivamente a Montepaone dai Carabinieri Forestale che hanno denunciato quattro persone.

I militari hanno accertato che i lavori per la realizzazione dei diversi aerogeneratori e di un plinto, struttura che ospita le fondazioni della torre, erano stati eseguiti e, in parte in corso di realizzazione, in zona soggetta a vincolo idrogeologico e senza la preventiva acquisizione del nulla osta idrogeologico e dei titoli edilizi. Dagli accertamenti effettuati sul posto e nel Comune di Montepaone è emerso che i lavori sono stati eseguiti anche in presenza di espressa comunicazione di irricevibilità e improcedibilità di alcune procedure o di avvenuta decadenza di precedente titolo edilizio. Le torri sono state realizzate a poca distanza una dall'altra, nel terreno di un privato, da parte di tre società di cui una con sede legale a Modena, e due a Vibo Valentia.