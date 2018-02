Crotone-Atalanta 1-1

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Crotone e Atalanta si dividono la posta nel terzo anticipo della 24ma giornata di Serie A. Allo 'Scida' finisce 1-1, una gara sostanzialmente equilibrata che si è scossa solo sul finale: calabresi avanti con Mandragora al 35', a quale ha risposto Palomino a due minuti dal termine dela partita. Si è giocato su un campo al limite della praticabilità per la forte pioggia caduta prima e durante il match. In virtù di questo risultato, l'Atalanta si porta a 37 punti, uno in meno della coppia Milan-Samp (che però deve ancora giocare), mentre il Crotone sale a 21, quattro in più della Spal, attualmente terz'ultima.