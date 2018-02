Furto in deposito coop terre confiscate

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 7 FEB - Un furgone, un trattore e altra attrezzatura agricola tra cui una ventina di decespugliatori, per un totale quantificato in circa 100 mila euro, sono stati rubati in un magazzino della cooperativa sociale Alba di Polistena.

La coop, aderente al Consorzio reggino Macramé, gestisce nella Piana di Gioia Tauro alcuni terreni, quasi trecento ettari, coltivati ad agrumi e confiscati alla 'ndrangheta.

A scoprire il furto sono stati alcuni soci e lavoratori della cooperativa che, una volta recatisi nel capannone utilizzato come deposito, hanno scoperto i segni di effrazione e la mancanza dei mezzi e delle attrezzature. Sull'episodio, che è stato regolarmente denunciato, hanno avviato indagini i carabinieri.