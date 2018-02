Denunciato autore furto in scuola

(ANSA) - CESSANITI (VIBO VALENTIA), 7 FEB - I carabinieri di Cessaniti, a conclusione di indagini autonome, hanno denunciato in stato di libertà M.A., di 31 anni, operaio. L'uomo è accusato di essere l'autore del furto compiuto nella scuola materna di Pannaconi il 25 gennaio scorso.

All'identificazione dell'uomo, gli investigatori sono giunti dopo avere visionato le telecamere del sistema di videosorveglianza della scuola. Acquisiti elementi di fatto, i carabinieri hanno preceduto ad una perquisizione personale e domiciliare, trovando gli stessi indumenti usati in occasione del furto. In particolare i militari hanno trovato indossati dal giovane il giubbotto, i pantaloni e le scarpe coincidenti per modello e colore a quelli indossati dall'autore del furto.