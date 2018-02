Lamezia, voli estivi per Verona e Genova

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 FEB - Due nuove rotte aeree della compagnia low cost Volotea collegheranno per il periodo estivo l'aeroporto di Lamezia Terme con gli scali di Genova e Verona. Lo rende noto la Sacal.

I nuovi voli collegheranno la Calabria con il Veneto e la Liguria rispettivamente dal 26 e dal 27 maggio, con due voli alla settimana per tratta e un totale di 13.350 biglietti disponibili verso la città veneta e 9.750 verso quello ligure.

"Per l'estate 2018 - afferma Carlos Muoz presidente e fondatore della Compagnia - abbiamo deciso di scendere in pista con due nuovi collegamenti che accorciano le distanze tra Calabria, Veneto e Liguria".

"Siamo in presenza di un nuovo concreto risultato - sostiene il presidente di Sacal spa Arturo De Felice - che premia la costante attività da noi posta in essere per mettere la rete aeroportuale calabrese al centro di un network sempre più funzionale alle esigenze di sviluppo del nostro territorio".