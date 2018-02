Musei: domenica gratis a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 FEB - Ingresso gratuito domani al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria nell'ambito della campagna "#DomenicalMuseo" promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

"Sarà possibile ammirare - é detto in un comunicato - i Bronzi di Riace, i 'nostri' capolavori dell'arte greca invidiati nel mondo, insieme ad altri reperti della splendida collezione museale, che rappresentano una ricchezza unica nel patrimonio culturale nazionale. Domani, tra l'altro, sarà l'ultimo giorno utile per visitare la mostra 'A nuova vita. Restauri al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria'. Dall'8 febbraio, poi, un nuovo allestimento accoglierà il pubblico: 'Abemus in cena': un affascinante 'invito a tavola' con gli antichi romani".

"Il Museo di Reggio - é detto ancora nella nota - sarà ospite a Vicenza, dal 14 febbraio, per festeggiare San Valentino 'seducendo' i visitatori con le 'antiche bellezze' calabresi.

Tra i reperti in viaggio la splendida anfora per unguenti del V secolo a. C.".