Falcomatà consegna lavori teatro Gallico

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 FEB - "Oggi avviamo un nuovo importante cantiere nella zona nord della Città, un'opera molto attesa dai cittadini che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione culturale di questo quartiere. Quasi 20 anni dopo la posa della prima pietra di questo splendido teatro, finanziato ed avviato dalla Giunta guidata dall'allora sindaco Italo Falcomatà, oggi consegniamo il cantiere per il completamento dei lavori, con l'obiettivo di riconsegnare al più presto questa struttura ai cittadini che la attendono da ormai troppo tempo". Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della consegna del cantiere del nuovo Teatro di Gallico, finanziato dal Comune con un milione e 700 mila euro. "Vogliamo che il territorio abbracci questo teatro - ha aggiunto Falcomatà - e che i cittadini, le associazioni e la comunità gallicese si approprino di un'opera che, una volta completata, sarà un punto di riferimento per l'arte e la cultura, non solo per la zona nord, ma per l'intera città".