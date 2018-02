Droga in stalla cavalli, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 1 FEB - Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Vibo Valentia e di Briatico per il possesso di 4,5 chili di marijuana. I militari, nel corso di un servizio di controllo, hanno perquisito l'appartamento del giovane, imparentato con esponenti della presunta cosca Melluso di Briatico. In casa è stato trovato materiale e macchinari necessari per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente fra i quali un bilancino di precisione, una macchina termo sigillante e delle bustine in plastica per il sotto-vuoto. I carabinieri hanno così deciso di perquisire anche i terreni agricoli dove il ragazzo possiede una piccola scuderia di cavalli. In una stalla sono stati trovati così i 4,5 chili di marijuana. nascosti in due fusti in plastica ed un barattolo in vetro.