Tecnocasa, scende erogazione mutui

(ANSA) - CATANZARO, 31 GEN - E' stato pari a 122,5 milioni di euro il totale dei finanziamenti ricevuti dalle famiglie calabresi per l'acquisto dell'abitazione nel terzo trimestre del 2017. Lo rilevano i dati relativi al periodo luglio-settembre, l'ufficio studi di Tecnocasa secondo cui la Calabria si colloca al 16/mo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,14%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -3,0%, per un controvalore di 3,8 milioni di euro.

Nel terzo trimestre del 2017 in Calabria, secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Tecnocasa, si è registrato un importo medio di mutuo pari a 95.800 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 103.600 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 15% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.