Sanremo: presentate opere orafo Affidato

(ANSA) - CROTONE, 31 GEN - Sono state presentate a Crotone, nel corso di una conferenza stampa, le opere che l'orafo Michele Affidato ha realizzato per il Festival di Sanremo. Tra i lavori che sono stati creati dall'orafo crotonese c'é quello che sarà consegnato al vincitore del "Premio della Critica Mia Martini", assegnato sia per la sezione "Nuove Proposte" che per quella dei "Campioni". Il Premio della critica fu istituito nel 1982 e successivamente é stato deciso di intitolarlo alla memoria di Mia Martini. Affidato ha presentato inoltre i premi realizzati per l'Associazione fonografici italiani, con cui collabora da diversi anni per la realizzazione dei riconoscimenti consegnati durante il Festival a personaggi del mondo della musica. L'orafo promuoverà anche il convegno "Per una integrazione che riguardi i diritti di tutti" al quale parteciperà il Presidente nazionale Unicef, Giacomo Guerrera.