Carenze idriche a Lamezia, 7 indagati

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 30 GEN - I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme, su incarico della Procura, stanno eseguendo perquisizioni nella sede della Sorical, la società mista a maggioranza pubblica che gestisce la rete di distribuzione idrica, e della Lamezia Multiservizi, nell'ambito di un'inchiesta per interruzione di pubblico servizio. Sette gli indagati - tre responsabili della partecipata lametina e quattro della Sorical - nei confronti dei quali è in corso di notifica l'invito a rendere interrogatorio in Procura. L'indagine, dopo gli approfondimenti investigativi eseguiti dai finanzieri, è motivata dalla mancata erogazione, per diverse ore della giornata ed in varie zone di Lamezia Terme, di acqua corrente, sia nelle abitazioni che negli esercizi pubblici e nelle infrastrutture essenziali alla comunità. Con gli interrogatori, i magistrati intendono approfondire e riscontrare gli esiti delle indagini svolte finora, oltre a verificare l'eventuale coinvolgimento di ulteriori persone.