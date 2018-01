Fondi camera operatoria per cani randagi

(ANSA) - BOVALINO (REGGIO CALABRIA), 29 GEN - Il "Movimento animalista", fondato dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, ha promosso una raccolta di fondi in favore dell'associazione "Anime randagie", l'associazione di Bovalino presieduta da Angela Aquì che combatte il randagismo. Scopo della raccolta é di donare all'associazione una camera operatoria che possa essere utilizzata per interventi su cani randagi. Il costo dell'attrezzatura é di dodicimila euro, somma che l'associazione si propone di raccogliere, é detto in un comunicato, "facendo appello alla generosità di tutti coloro che amano gli animali".

"Anime Randagie - afferma Angela Aguì - spalanca le porte dell'Oasi a chi si fa garante dei diritti dei più deboli: i nostri randagi".