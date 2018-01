Casa, giù vendite e affitti in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Nel 2017 i prezzi richiesti per le vendite sono scesi dell'1,2% mentre i canoni di locazione hanno perso lo 0,7%. E' quanto registra l'Osservatorio di Immobiliare.it.

Dai dati di Immobiliare.it sul mercato residenziale infatti emerge che per acquistare una casa in regione si spendono mediamente 1.023 euro al metro quadrato mentre per affittarla se ne richiedono 4,51 euro al metro quadro.

Solo Cosenza appare in controtendenza e registra valori in aumento del 2,3% rispetto al 2016 e canoni affitto in aumento del 2%. Sui prezzi degli immobili Reggio chiude in positivo +1,5% in un anno. I canoni di locazione più elevati sono quelli richiesti a Catanzaro dove, a fronte di un calo annuo dell'1,6% delle vendite, per affittare casa servono in media 4,87 euro al metro quadro. Guardando ai costi richiesti per gli acquisti immobiliari è Crotone la città in cui si sono rilevati i cali maggiori (-3,7%); appaiono vicini alla stabilità i valori di Vibo, scesi dello 0,7%.