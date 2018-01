"Uno sguardo dal ponte" al Politeama

(ANSA) - CATANZARO, 27 GEN - Ha ottenuto un notevole successo la rappresentazione al "Teatro Politeama-Mario Foglietti" di Catanzaro di "Uno sguardo dal ponte", di Arthur Miller. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare, tributandogli lunghi applausi, l'intensa interpretazione di Sebastiano Somma del ruolo dell'immigrato a New York che vive drammaticamente la sua condizione, complice anche l'attrazione sentimentale nei confronti della nipote acquisita. La messa in scena di "Uno sguardo dal ponte" ha rappresentato un ulteriore, significativo appuntamento del cartellone di qualità preparato per la stagione del Politeama dal Sovrintendente, Gianvito Casadonte, e dal direttore generale Aldo Costa.

Particolarmente apprezzata, inoltre, la master class tenuta da Somma con gli allievi piccoli e grandi dei laboratori teatrali di Catanzaro. Un momento di forte crescita, ma anche di festa, per chi aspira al difficile mestiere di attore.