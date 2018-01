Incendio in tendopoli migranti Calabria

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la notte scorsa nella tendopoli di San Ferdinando, una baraccopoli nella piana di Gioia Tauro dove vivono in condizioni pessime centinaia di migranti che lavorano nei campi. I due feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Polistena e le loro condizioni non sono gravi.

Le fiamme, partite probabilmente da un fuoco acceso dai migranti per riscaldarsi, hanno distrutto circa duecento tra tende e baracche: il rigo ha infatti avuto origine in una zona centrale della baraccopoli e poi si è immediatamente esteso al resto della struttura. Il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per predisporre le misure necessarie a superare l'ennesima emergenza esplosa nella baraccopoli.