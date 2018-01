Estirpa arbusti per frutteto, denunciato

(ANSA) - MESORACA (CROTONE), 27 GEN - Avrebbe estirpato della macchia mediterranea da un terreno senza autorizzazioni per impiantare un frutteto. Un bracciante sessantenne di Mesoraca è stato denunciato dai carabinieri forestale per violazione della normativa ambientale e paesaggistica. A scoprire l'intervento sul terreno di circa mille metri quadro, che è stato sottoposto a sequestro, sono stati i militari durante un servizio di controllo del territorio.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri forestali è emerso che l'attività non era stata autorizzata mentre l'esecutore dei lavori avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'intervento dei militari è stato finalizzato alla conservazione del patrimonio boschivo e alla prevenzione di possibili fenomeni di dissesto idrogeologico nell'area.