Disguidi per 9,63% richiedenti prestito

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - Il 9,36% dei richiedenti un prestito residenti in Calabria ha avuto in passato un problema con altre società del credito. Il dato emerge dell'analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it che hanno esaminato un campione di 60.000 richieste presentate tramite i portali tra novembre 2017 e gennaio 2018. A livello nazionale, il valore è pari al 9,72%. Dividendo il risultato su base territoriale, le province della Calabria con le percentuali più alte sono Crotone (11,84%) e Reggio Calabria (9,41%); quelle con i valori più bassi sono Vibo Valentia (8,11%) e Catanzaro (8,65%). La richiesta media presentata da chi aveva alle spalle disguidi finanziari è stata pari a circa 13.800 euro, da restituire in 60 rate (5 anni). La categoria con la percentuale più alta di richiedenti che dichiarano di aver avuto in passato disguidi finanziari è quella dei disoccupati (13,81%), seguono le casalinghe (12,65%) e i lavoratori autonomi (12,52%).