Alitalia conferma voli Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 GEN - Alitalia continuerà a garantire i collegamenti da Roma, Milano Linate e Torino per Reggio Calabria a partire dal prossimo 25 marzo e le prenotazioni potranno essere effettuate già dalla prossima settimana. Lo afferma Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, rendendo noto che si è svolto a Roma un incontro tra il presidente di Sacal Arturo De Felice ed i vertici della Compagnia di bandiera italiana. Riunione a conclusione della quale "si è raggiunta piena convergenza sulla necessità di confermare la presenza di Alitalia sullo scalo reggino per la prossima stagione estiva 2018". Viva soddisfazione è stata espressa da de Felice che ha definito la partnership con Alitalia "solida e fruttuosa" oltre ad esprimere "grande compiacimento per il risultato raggiunto che, grazie al mantenimento delle rotte e frequenze giornaliere, consentirà di valorizzare appieno i flussi turistici incoming e ougoing e a assicurare adeguati livelli di mobilità alle comunità dello Stretto".