In auto con un kg di cocaina, arrestati

(ANSA) - CUTRO (CROTONE), 24 GEN - I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno proceduto all'arresto di C.S., di 39 anni, e L.M., di 25enne, disoccupati, già conosciuti alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanza stupefacente.

I due, in seguito ad una perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di 1 kg e 62 grammi di cocaina suddivisi in due involucri che erano stati ben occultati a bordo dell'autovettura sulla quale viaggiavano.