Pistole clandestine in casa, un arresto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 GEN - Nascondeva in casa armi e numerose munizioni. Michele Camillò, di 35 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Vibo Valentia dai carabinieri della Compagnia cittadina.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, in collaborazione con lo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, durante une perquisizione nell'abitazione del trentacinquenne hanno trovato nascoste, all'interno di un intercapedine ricavato nel vano contatore del condominio, a lui accessibile, quattro sacchetti di stoffa. All'interno degli involucri i militari hanno trovato due pistole clandestine, una calibro 9 e una calibro 7,65, un revolver non censito dalle banche dati e 350 proiettili di vario calibro. Armi e munizioni sono state sequestrate.