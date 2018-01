Incendio in casa Reggio,no danni persone

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 GEN - Paura ma nessuna conseguenza per le persone, a Reggio Calabria, a causa di un incendio scoppiato, per cause in corso di accertamento, in un'abitazione delle cosiddette case parcheggio del rione Santa Caterina.

Il rogo, secondo quanto si è appreso, si sarebbe sviluppato da una cucina alimentata a Gpl posta all'interno di uno degli appartamenti all'ultimo piano del complesso edilizio. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, accorsi anche con un'autoscala, ha consentito l'immediata messa in sicurezza di una bombola di gpl a rischio potenziale di esplosione, scongiurando la possibilità di gravi conseguenze per gli occupanti dello stabile.