Carabinieri donano calendari a bambini

(ANSA) - FILADELFIA (VIBO VALENTIA), 20 GEN - Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Filadelfia, Antonella Caolo, ha consegnato ai bambini delle scuole elementari dell'Istituto omnicomprensivo di Filadelfia i calendari "Non solo Smartphone", studiati appositamente, è scritto in una nota, "per far sentire la vicinanza dell'Arma dei Carabinieri ai bambini che rappresentano il nostro futuro ma anche e soprattutto per far passare il buon messaggio educativo sul corretto utilizzo dei cellulari da parte dei ragazzi".

Analoga iniziativa si è svolta, alla presenza del comandante della Stazione Alessandro Demuru, nelle scuole primarie di Mileto e Paravati.