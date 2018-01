Rubano monetine distributori, 4 denunce

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Avrebbero messo a segno una serie di furti, avvenuti tra la fine del 2017 e l'inizio del nuovo anno, ai danni delle casse di distributori automatici di alimenti e bevande posizionati all'interno di uffici pubblici e aziende private di Catanzaro. Quattro persone, già note alle forze dell'ordine, tra i 30 e i 39 anni, sono state individuate e denunciate da personale del Commissariato di Ps di Catanzaro Lido, con l'accusa di furto e tentato furto. Dalle indagini della Polizia di Stato è emerso che i quattro, assieme o separatamente, hanno partecipato a più episodi di furti perpetrati ai danni dell'Amc, di una palestra, di una scuola scolastico e dell'Azienda sanitaria "Pugliese- Ciaccio".

A loro, inoltre, sono da addebitare il furto di un motociclo e un tentato furto in abitazione. A incastrarli, in più casi, sono state le immagini della videosorveglianza. I quattro sono stati trovati in possesso di un elevato quantitativo di monetine prelevate dalle gettoniere dei distributori automatici.