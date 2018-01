Crotone: dg, con Ricci siamo al completo

(ANSA) - CROTONE, 18 GEN - "Stiamo aspettando di concludere per Ricci e poi saremo al completo, ma potrebbe arrivare qualche sorpresa". Lo ha detto il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, nella conferenza stampa per la presentazione del neo rossoblu' Amed Benali. Vrenna ha parlato di come la società si sia mossa sul mercato di gennaio in anticipo rispetto al passato. "Dovevamo aggiustare qualcosa - ha sostenuto - ed anche il cambio di allenatore ci ha spinto ad accelerare.

Abbiamo fatto più mercato, e prima, per sistemare la squadra sperando che questi acquisti possano dare il loro apporto". Il direttore generale del Crotone ha poi riferito che Tumminello, infortunatosi al ginocchio ad inizio stagione, si sta riprendendo e dovrebbe tornare entro fine febbraio.