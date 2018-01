Scomparso 24enne francese, ricerche

(ANSA) - FIUMEFREDDO BRUZIO (COSENZA), 17 GEN - Da ieri sera non si hanno più notizie a Fiumefreddo Bruzio di un giovane di 24 anni di nazionalità francese.

La Prefettura di Cosenza ha attivato il piano di ricerca e alle operazioni sta partecipando anche una squadra del Soccorso alpino e speleologico Calabria, stazione Pollino.

L'automezzo in uso al giovane, un furgoncino bianco, è stato trovato dagli operatori in una stradina isolata nelle colline di Fiumefreddo. I carabinieri della Compagnia di Paola, a seguito dell'attivazione da parte della Prefettura del piano provinciale di ricerca scomparsi, hanno richiesto l'intervento di un cane molecolare del Soccorso Alpino che, a breve, dovrebbe giungere sul posto.

Alle ricerche del ragazzo, oltre ai carabinieri e al soccorso alpino, partecipano anche uomini e mezzi della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco.