A Reggio vinti 60 mila euro con un 5

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 GEN - A Reggio Calabria, con un cinque al SuperEnalotto, sono stati vinti da un anonimo giocatore poco meno di 60 mila euro.

La giocata, che al vincitore ha fatto guadagnare per l'esattezza 59.951 euro, è stata effettuata nel punto Sisal e rivendita tabacchi di via delle Rimembranze.

Nell'ultimo concorso il SuperEnalotto ha assegnato 336 mila 336 euro vincite con punti 2 e 13.237 vincite immediate da 25 euro. Solo nell'ultimo concorso sono state assegnate 399.719 vincite.

Intanto, il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 86 milioni 400 mila euro disponibili per il prossimo concorso di giovedì 18 gennaio.