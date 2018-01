Incendio distrugge due auto nel lametino

(ANSA) - PIANOPOLI (CATANZARO), 15 GEN - Due automobili sono state completamente distrutte da incendio sulla cui natura sono in corso indagini. Il fatto è accaduto a Pianopoli. Le due auto, una Citroen Saxo ed una Fiat Idea, erano parcheggiate in strada a poca distanza l'una dall'altra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'origine dell'incendio ma, nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lamezia Terme che hanno avviato le indagini.

Il fumo e le fiamme hanno provocato lievi danni alle mura esterne delle abitazioni poste nelle vicinanze.