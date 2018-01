Indagine contro i furti, un arresto

(ANSA) - POTENZA, 14 GEN - Un pregiudicato di 52 anni, di Bari, è stato arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Potenza a conclusione di indagini su un tentativo di furto avvenuto il 18 aprile 2017 in un'abitazione di Palazzo San Gervasio (Potenza). L'uomo è stato arrestato per ordine del gip presso il Tribunale di Potenza.

A Latronico (Potenza), inoltre, i Carabinieri hanno trovato un trattore rubato il 9 maggio 2017 a Corigliano Calabro (Cosenza) e hanno denunciato due persone che lo avevano venduto all'acquirente lucano, inconsapevole della sua provenienza furtiva. Durante indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, i Carabinieri hanno raccolto elementi su un "giro" di trattori rubati in Calabria: finora, ne sono stati trovati tre e sette persone sono state denunciate.