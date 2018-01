Sorella vittima agguato aveva fucile

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 13 GEN - Una donna, Viola Inzillo, di 52 anni, è stata arrestata da personale della squadra mobile di Vibo Valentia e del Commissariato della Polizia di Stato di Serra San Bruno, per detenzione abusiva di arma clandestina oltreché di svariato munizionamento. La donna è la sorella di Salvatore Inzillo, ucciso il 22 giugno scorso in un agguato da parte di sconosciuti avvenuto nel centro storico di Sorianello.

Nel corso di un'operazione condotta con il supporto della Polizia scientifica, dell'Unità cinofila antiesplosivo e del Reparto prevenzione Crimine, gli agenti hanno trovato un fucile a canne mozze e 152 proiettili di vario calibro nascosti nel sottotetto di un immobile in Contrada Torre di Gerocarne, di proprietà di un uomo emigrato da diversi anni al Nord Italia, ma di fatto, secondo l'accusa, nella esclusiva e diretta disponibilità della Inzillo. Sempre nel sottotetto, gli investigatori hanno trovato anche una fondina, tre passamontagna, un paio di guanti, una cartucciera e un marsupio.