Pistola e droga,arrestate madre e figlia

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 GEN - Nascondevano in casa una pistola, munizioni e quasi mezzo chilo di marijuana.

Graziella De Luca, di 52 anni, e la figlia Rosita Sposato, di 26, entrambe già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a Gioia Tauro con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e arma bianca, munizioni e droga.

Gli agenti del Commissariato, nel corso di una perquisizione nell'abitazione delle due donne, hanno trovato una busta contenente 496 grammi di sostanza stupefacente, una pistola clandestina, diverse cartucce e un coltello di 27 centimetri con lama ricurva.

A novembre i poliziotti avevano arrestato il figlio trentaduenne di Graziella De Luca, Vincenzo Sposato, per detenzione di droga.