Sindaco Cosenza, Ponte Calatrava simbolo

(ANSA) - COSENZA, 12 GEN - L'Amministrazione comunale di Cosenza, guidata da Mario Occhiuto, si appresta a inaugurare - la data è fissata per il 26 gennaio - il Ponte di Calatrava "simbolo - é detto in una nota - non solo di un Comune capoluogo della Calabria ma di un Sud che cresce, propositivo e concreto.

Sarà il primo cittadino a presentare la conclusione dei lavori del ponte che porta la firma di uno degli architetti più innovativi del mondo, unitamente ai dettagli della cerimonia di inaugurazione, nel corso di un incontro con la stampa in programma a Roma, giovedì 18 gennaio, alle 11, nella sala conferenze stampa della Camera dei Deputati.

Alla presentazione, oltre a Occhiuto, interverranno il vice sindaco, la deputata Jole Santelli, e il prof. Francesco Sisci, docente all'Università del Popolo di Pechino.