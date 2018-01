Capuano, a Crotone per conquistare salve

(ANSA) - CROTONE, 12 GEN - "Sono qui per mettermi a disposizione della causa del Crotone e conquistare la salvezza". Si è presentato così Marco Capuano, difensore centrale di 27 anni, che il Crotone ha preso in prestito dal Cagliari con un impegno di riscatto legato al risultato: ovvero se il Crotone si salverà il cartellino verrà acquistato dalla società calabrese. "É un calciatore che abbiamo voluto fortemente - ha detto il presidente Gianni Vrenna - perché crediamo nelle sue doti.

Stiamo lavorando in perfetta sinergia con mister Zenga. Durante il mercato fare nomi diventa controproducente sia per concorrenza che per una possibile lievitazione dei prezzi dei calciatori. Fateci lavorare ed entro la prossima settimana avremo novità". Capuano ha sottolineato "l'orgoglio di vestire la maglia del Crotone. Sono sicuro di lavorare bene con mister Zenga per centrare l'obbiettivo della salvezza".